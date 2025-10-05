В Нижнем Новгороде стали рождаться Розы

В Нижнем Новгороде в сентябре на свет появилась девочка Роза. Об этом сообщили в нижегородском ЗАГСе.
Это имя было популярно в советские годы — тогда девочек называли этим именем в честь известной революционерки Розы Люксембург. Потом на долгое время это имя оказалось забытым.
Между тем имя Роза имеет латинские корни и в переводе означает цветок — символ красоты, нежности и любви.
Кстати, вопреки мнению, что это имя не имеет православных корней, имя Роза есть в святцах, причем именины Розы празднуются четыре раза: 4 сентября, 17 июля, 7 мая, 23 августа, 30 августа.