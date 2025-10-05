«Готовы с условием». Когда начнется отопительный сезон в Крыму

Генеральный директор ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко рассказал, что в прошлом году было заменено около 25 км теплосетей, а план на этот год — 39 км, и он уже примерно на 80% выполнен. «Мы также прошлись по основным магистралям, чтобы восстановить целостность арматуры: где-то она ставилась на место, где-то менялась на новую, — пояснил он. — В случае, если возникнет аварийная ситуация — а такое может случиться, ведь износ коммуникаций никуда не делся, сможем локализовать конкретное направление с утечкой или аварией. И тогда количество многоквартирных домов (МКД), которые попадут под отключение, будет минимальным. Нам будет проще выявить утечку и более краткие сроки ее устранить. А когда не работает запор арматуры, мы вынуждены от часа до трех ожидать, когда произойдет сброс системы».