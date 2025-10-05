«Готовы с условием». Когда начнется отопительный сезон в Крыму

Но многоэтажные дома «остывают» быстро, и крымчане уже начинают задавать вопрос: когда начнется отопительный сезон?
В случае аварии…
В прошлом году жителям крымских городов пришлось пережить сразу несколько периодов заметных похолоданий с последующими потеплениями. И короткое тепло как раз было аргументом для чиновников: мол, не было еще пяти дней подряд, когда среднесуточная температура была ниже +8 градусов. Значит, топить рано.
А когда долгожданное тепло стало поступать в дома, пошли аварии на теплотрассах. В Симферополе целые микрорайоны по несколько раз надолго оставались без тепла. Справедливости ради — отопительный сезон 2023−2024 годов прошел практически на отлично, без крупных происшествий.
Генеральный директор ГУП «Крымтеплокоммунэнерго» Дмитрий Прилипко рассказал, что в прошлом году было заменено около 25 км теплосетей, а план на этот год — 39 км, и он уже примерно на 80% выполнен. «Мы также прошлись по основным магистралям, чтобы восстановить целостность арматуры: где-то она ставилась на место, где-то менялась на новую, — пояснил он. — В случае, если возникнет аварийная ситуация — а такое может случиться, ведь износ коммуникаций никуда не делся, сможем локализовать конкретное направление с утечкой или аварией. И тогда количество многоквартирных домов (МКД), которые попадут под отключение, будет минимальным. Нам будет проще выявить утечку и более краткие сроки ее устранить. А когда не работает запор арматуры, мы вынуждены от часа до трех ожидать, когда произойдет сброс системы».
По словам Дмитрия Прилипко, прошли также ремонты котлов разной мощности и насосного оборудования. Всего на подготовку к отопительному сезону: от закупки материалов до проведения самих работ, было затрачено более 500 млн рублей.
Муниципальные котельные в нескольких городах и районах, отапливающие «соцсферу», эксплуатируются сейчас по сути отделами образования. Уже принято решение о передачи тех, что построены после 2014 года, на обслуживание в профильное ведомство. Часть этих объектов как раз в стадии приема-передачи.
Для Керчи согласовано дополнительно финансирование, около 500 млн рублей — на строительство трех блочно-модульных котельных. Они заменят одну ныне существующую, проблемную. Это даст возможность сократить коммуникации и потери тепла, а также уйти от мазутного топлива и перейти на газ.
Не надо писать президенту.
В каждой многоэтажке председатель МКД должен наблюдать за всеми работами, которые проводятся в процессе подготовки к отопительному сезону. И если после подачи тепла возникают «неприятности», необходимо сразу обратиться в управляющую компанию. Если меры не приняты, следующая инстанция — Государственная жилищная инспекция. «Можно обращение отправить через портал Госуслуги, — посоветовал директор АНО “ЖКХ Контроль РК” Анатолий Петров. — И, уверяю, по обращению будут работать и примут все меры. Не надо писать президенту о том, что батареи плохо греют, не стоит посылать письма главе Крыма. Это все удлиняет процесс. Если УК некомпетентна, ее научат правильно работать. Штрафы за плохую работу существенные».
Как сообщила и.о. начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым Елена Кухоль, все многоквартирные дома и соцобъекты должны были быть полностью готовы к отопительному сезону до 15 сентября. «К этому времени МинЖКХ Крыма проводил мониторинг, у нас есть подтверждение, что все запланированные еще весной и занесенные в планы работы, в основном, были сделаны», — рассказала она.
В Крыму более 11 тысяч МКД, большая часть жилфонда построена до 2010 года. Поэтому в большинстве домов те или иные недостатки были выявлены, и до 80% их имеют статус «к отопительному сезону готовы с условием». То есть, там еще предстоит выполнить какие-то работы. Среди остальных есть и новые многоэтажки, которые готовы полностью — и те, что не смогли и не успели сделать все необходимое.
Кстати, сейчас оплата за отопление — самая весомая статья расходов среди услуг ЖКХ. И есть люди, махнувшие рукой на нее, не желающие платить или даже реструктуризировать свои долги. Среди них — не проживающие в своих квартирах. К ним относятся и жители нашей страны, купившие когда-то недвижимость в Крыму, и люди, уехавшие за границу. Дмитрий Прилипко заявил, что сейчас проводится масштабная кампания по принудительному взысканию таких долгов. По тем должникам, которые долго не платили и нет возможности их отыскать, примут самые жесткие меры. Рассматривается, например, возможность изъятия у них квартир в пользу государства.