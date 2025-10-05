В удмуртских больницах запустили 12 единиц тяжелого оборудования

Больницы в Республике Удмуртии получили 10 маммографов и 2 флюорографа при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На новом тяжелом оборудовании уже проводят обследования, сообщили в минздраве региона.
Аппараты установили в ижевских городских клинических больницах № 7, № 9 и № 3, поликлиниках № 2, № 5, № 10, а также в Ярской, Граховской, Юкаменской, Балезинской и Воткинской районных больницах. Перед введением медоборудования в эксплуатацию в этих лечебных учреждениях отремонтировали кабинеты.
«Маммограф был нам очень нужен — население района растет, требуется проводить все больше исследований. Новый аппарат позволяет получать высококачественные и точные снимки и использовать для их оценки искусственный интеллект. Главная задача — помогать в раннем выявлении заболеваний молочной железы. Ежедневно на маммографе будут обследовать до 30 женщин, а ежегодно планируется делать около 10 тысяч исследований», — сказала главный врач Ижевской городской поликлиники № 5 Наталья Поволоцкая.
По словам министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, всего медицинские учреждения региона с начала года получили 1618 единиц новой техники. Среди них есть в том числе диагностические аппараты, лабораторное и эндоскопическое оборудование и мониторы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.