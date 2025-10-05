В удмуртских больницах запустили 12 единиц тяжелого оборудования

«Маммограф был нам очень нужен — население района растет, требуется проводить все больше исследований. Новый аппарат позволяет получать высококачественные и точные снимки и использовать для их оценки искусственный интеллект. Главная задача — помогать в раннем выявлении заболеваний молочной железы. Ежедневно на маммографе будут обследовать до 30 женщин, а ежегодно планируется делать около 10 тысяч исследований», — сказала главный врач Ижевской городской поликлиники № 5 Наталья Поволоцкая.