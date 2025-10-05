Овчинский: на западе столицы появится новый спорткомплекс

В районе Ново-Переделкино началось строительство нового спортивного комплекса площадью почти 4 тысячи квадратных метров, как сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Спортивный объект возводится на Боровском шоссе в 11 микрорайоне Ново-Переделкина и будет предназначен для занятий спортом всей семьей. Удобная транспортная доступность обеспечивается близостью автобусной остановки и станции метро «Новопеределкино» на Солнцевской линии, расположенными всего в пяти минутах ходьбы.
«Площадь всего строящегося здания составит свыше 3,8 тысячи квадратных метров. Два наземных и подземный этажи займут помещения для индивидуальных и групповых занятий, тренажерный зал площадью свыше 700 квадратных метров, кардиозона, пространство для кросс-тренинга и три бассейна для взрослых и детей со школой плавания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
Кроме того, здесь планируется открыть термальный комплекс с русской и можжевеловой банями, хамамом, двумя финскими саунами. Также в спорткомплексе появится кафе здорового питания и детский клуб. На прилегающей территории оборудуют автостоянку на 46 машино-мест, выложат тротуары, высадят кустарники. Сейчас на объекте идут монолитные работы.
Для строительства используются современные высококачественные материалы. Здание будет облицовано вентилируемой системой из фиброцементных фасадных панелей в серых тонах.
Спортивный комплекс строится в непосредственной близости к жилым районам, что позволит жителям заниматься спортом недалеко от дома без лишних затрат времени на дорогу. Инвестором проекта выступает сеть фитнес-клубов «Территория Фитнеса».
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о планах по возведению четырех современных спорткомплексов в рамках проектов комплексного развития территорий, которые реализуются в Москве с начала 2025 года. Эти сооружения будут расположены в наиболее востребованных местах, включая улицу Милашенкова в Бутырском районе, Прокатную улицу в Ивановском районе и бывшую промышленную зону «Южное Бутово». Еще один спортивный комплекс будет построен на Сущевском Валу в Марьиной Роще в рамках нового ТРЦ. Общая площадь всех объектов превысит 16 тысяч квадратных метров.