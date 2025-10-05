Овчинский: на западе столицы появится новый спорткомплекс

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о планах по возведению четырех современных спорткомплексов в рамках проектов комплексного развития территорий, которые реализуются в Москве с начала 2025 года. Эти сооружения будут расположены в наиболее востребованных местах, включая улицу Милашенкова в Бутырском районе, Прокатную улицу в Ивановском районе и бывшую промышленную зону «Южное Бутово». Еще один спортивный комплекс будет построен на Сущевском Валу в Марьиной Роще в рамках нового ТРЦ. Общая площадь всех объектов превысит 16 тысяч квадратных метров.