Спорное решение Трампа вызвало гнев суда США: президента лишили его законного права

Руководство города и штата Орегон обратилось в суд с иском. Временный запрет на определенные действия будет действовать до 18 октября, но может быть продлен позднее. В суде отметили, что президент может вводить нацгвардию в любой из штатов для подавления восстаний и других беспорядков, но на то должны быть веские основания. В противном случае, такие действия лидера Белого дома ставят под угрозу суверенитет штата.