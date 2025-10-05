Спорное решение Трампа вызвало гнев суда США: президента лишили его законного права

Спорное решение президента США Дональда Трампа вызвало гнев американского правосудия. Оказалось, что главу Белого дома лишили его законного права вводить нацгвардию в штаты для наведения порядка. Об этом говорится на сайте NBC News.
В США суд временно запретил отправку военнослужащих Национальной гвардии в Портленд в рамках программы президента Дональда Трампа, направленной на борьбу с преступностью, говорится в иностранном издании.
«В субботу федеральный судья в Орегоне временно заблокировал отправку 200 военнослужащих Национальной гвардии в Портленд», — говорится в сообщении от NBC.
Руководство города и штата Орегон обратилось в суд с иском. Временный запрет на определенные действия будет действовать до 18 октября, но может быть продлен позднее. В суде отметили, что президент может вводить нацгвардию в любой из штатов для подавления восстаний и других беспорядков, но на то должны быть веские основания. В противном случае, такие действия лидера Белого дома ставят под угрозу суверенитет штата.
Ранее KP.RU сообщил, что это не первый раз, когда действия Трампа по вводу нацгвардии в один из штатов вызывает волну возмущений со стороны местных властей. До этого Трамп заявил о готовности направить Нацгвардию США в Балтимор, что тоже не понравилось местной администрации.