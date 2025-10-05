Эколог Костарев раскритиковал перевод парков в места для тусовок в Омске

Омские депутаты планируют отдать парк 300-летия в концессию, чтобы бизнесмены занимались его развитием. Так уже произошло с Зелёным островом.
Эколог, профессор кафедры по связям с общественностью ОмГУПС Сергей Костарев поделился мнением по поводу такого обновления с корреспондентом omsk.aif.ru.
«Теперь это окончательно не тихое природное место для прогулок с детьми жителей соседних домов (а их много), а “парк развлечений задорого”», — говорит о Зелёном острове Сергей Костарев.
Он отмечает, что несколько лет назад, вопреки желанию местных жителей, администрация решила вместо Зелёного острова сделать парк аттракционов, нашла инвестора. Тем самым отдала все место отдыха коммерческому предприятию, единственной целью которого является прибыль.
«Омичи радуются, едут со всего города покататься и покрутиться. А что делать тысячам местных, которые не только лишились природного парка, но ещё вынуждены терпеть стотысячные тусовки. Зачем ради одной забавы, уничтожать другое? Вполне можно было и Зелёный остров сохранить, и новый “Омскленд” сделать где-нибудь на пустыре», — считает эколог. По его мнению, та же участь ждёт и парк 300-летия.