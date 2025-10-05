В Тюмени с 20 октября стартует ИТ-неделя

ИТ-неделя в Тюмени начнется с 20 октября. Цикл мероприятий проведут при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Начнется неделя с форума «Инфотех Junior». Участники мероприятия узнают о современных профессиях в сфере ИТ, посетят мастер-классы, попробуют свои силы в конкурсах и викторинах. Кроме того, они смогут увидеть церемонию награждения победителей областных и региональных ИТ-конкурсов.
Помимо этого, состоится «Битва роботов». Участники мероприятия будут управлять боевыми устройствами и бороться с соперниками. Их задача — вывести робота, контролируемого противником, за пределы арены в виде октагона. Подать заявку на битву можно до 17 октября включительно по ссылке.
Кроме того, 23 и 24 октября пройдут форум и выставка «Инфотех-2025». Эти мероприятия будут посвящены искусственному интеллекту. А с 20 по 24 октября в городе организуют тематические спортивные и фиджитал-соревнования «Инфотех CUP», турнир по программированию и хоккейный матч с участием команды «ЦифроVой СпецнаZ». Узнать подробности можно по ссылке.
