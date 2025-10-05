Ричмонд
В Тюмени с 20 октября стартует ИТ-неделя

В городе состоятся «Битва роботов», различные спортивные и фиджитал-соревнования, форумы и выставки, конкурсы и викторины.

ИТ-неделя в Тюмени начнется с 20 октября. Цикл мероприятий проведут при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.

Начнется неделя с форума «Инфотех Junior». Участники мероприятия узнают о современных профессиях в сфере ИТ, посетят мастер-классы, попробуют свои силы в конкурсах и викторинах. Кроме того, они смогут увидеть церемонию награждения победителей областных и региональных ИТ-конкурсов.

Помимо этого, состоится «Битва роботов». Участники мероприятия будут управлять боевыми устройствами и бороться с соперниками. Их задача — вывести робота, контролируемого противником, за пределы арены в виде октагона. Подать заявку на битву можно до 17 октября включительно по ссылке.

Кроме того, 23 и 24 октября пройдут форум и выставка «Инфотех-2025». Эти мероприятия будут посвящены искусственному интеллекту. А с 20 по 24 октября в городе организуют тематические спортивные и фиджитал-соревнования «Инфотех CUP», турнир по программированию и хоккейный матч с участием команды «ЦифроVой СпецнаZ». Узнать подробности можно по ссылке.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.