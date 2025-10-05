В Тюмени с 20 октября стартует ИТ-неделя

Кроме того, 23 и 24 октября пройдут форум и выставка «Инфотех-2025». Эти мероприятия будут посвящены искусственному интеллекту. А с 20 по 24 октября в городе организуют тематические спортивные и фиджитал-соревнования «Инфотех CUP», турнир по программированию и хоккейный матч с участием команды «ЦифроVой СпецнаZ». Узнать подробности можно по ссылке.