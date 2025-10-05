В Кургане модернизировали библиотеку имени Н. Карамзина

Библиотеку им. Н. Карамзина открыли в Кургане после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в администрации города.
В учреждении оборудовали гардероб, комфортное место ожидания для посетителей, удобные места для чтения. Также теперь в библиотеке есть парадный зал, детский уголок «Время игры», зоны для подростков «Время возможностей», для индивидуальной работы, для встреч «Время творчества», гостиная с камином и диванная. Кроме того, в учреждении появился свой кукольный театр.
На входе для маломобильных посетителей смонтировали пандус с беспроводной системой вызова помощника. Помимо этого, в библиотеке подготовили информационную навигацию с визуальным и текстовым сопровождением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.