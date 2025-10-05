В Кургане модернизировали библиотеку имени Н. Карамзина

В учреждении оборудовали гардероб, комфортное место ожидания для посетителей, удобные места для чтения. Также теперь в библиотеке есть парадный зал, детский уголок «Время игры», зоны для подростков «Время возможностей», для индивидуальной работы, для встреч «Время творчества», гостиная с камином и диванная. Кроме того, в учреждении появился свой кукольный театр.