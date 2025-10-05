Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил педагогов с профессиональным праздником.
В России 5 октября отмечается День учителя.
«Школа — это фундамент всей жизни. Именно здесь закладывается характер, раскрываются таланты и рождаются мечты. И в центре школы всегда находитесь вы — наши учителя», — сказал Кравцов, слова которого приводит его пресс-служба.
Министр добавил, что миссия учителей невероятно важна и благородна.
«Вы не просто даете знания, вы учите мыслить, чувствовать, сопереживать, быть ответственными и честными. Вы — те проводники, которые помогают каждому ребенку найти свою уникальную дорогу в жизни», — отметил Кравцов.
По его словам, в этом году в педагогические вузы рекордный конкурс — 12 человек на место.
«Это ваша общая заслуга, ведь именно ваша мудрость и терпение являются самым лучшим примером для новых поколений педагогов», — сказал глава Минпросвещения.
Он также пожелал всем российским учителям крепкого здоровья, счастья и гордости за успехи воспитанников.