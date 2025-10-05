Ричмонд
Кравцов поздравил учителей с профессиональным праздником

Кравцов назвал учителей проводниками в жизни учеников.

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поздравил педагогов с профессиональным праздником.

В России 5 октября отмечается День учителя.

«Школа — это фундамент всей жизни. Именно здесь закладывается характер, раскрываются таланты и рождаются мечты. И в центре школы всегда находитесь вы — наши учителя», — сказал Кравцов, слова которого приводит его пресс-служба.

Министр добавил, что миссия учителей невероятно важна и благородна.

«Вы не просто даете знания, вы учите мыслить, чувствовать, сопереживать, быть ответственными и честными. Вы — те проводники, которые помогают каждому ребенку найти свою уникальную дорогу в жизни», — отметил Кравцов.

По его словам, в этом году в педагогические вузы рекордный конкурс — 12 человек на место.

«Это ваша общая заслуга, ведь именно ваша мудрость и терпение являются самым лучшим примером для новых поколений педагогов», — сказал глава Минпросвещения.

Он также пожелал всем российским учителям крепкого здоровья, счастья и гордости за успехи воспитанников.