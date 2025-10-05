Омичи подключились к проекту психологической поддержки участников СВО и их семей

В Омске 3 октября прошел «круглый стол» о целях и задачах проекта «СВОи маяки». Он нацелен на психологическую поддержку действующих и бывших участников СВО и их семей.
В ходе события разработчики и региональные операторы проекта рассказали о нем подробнее. Лидер проекта Анна Теплова, преподаватель кафедры военной педагогики и психологии, ветеран военной службы и боевых действий ранее сообщила, что реализуется все это при поддержке Фонда президентских грантов.
В «СВОих маяках» уже принимают и будут принимать участие регионы с развитой системой социальной поддержки и высокой гражданской активностью. Региональным оператором проекта в нашей области является Всероссийская Ассоциация организаций по защите семьи.
В мероприятии примут участие эксперты областного минтруда, главы профильных министерств, общественных организаций, ветераны боевых действий и участники спецоперации.
Проект ранее уже обсудили в Ростове-на-Дону и в Ессентуках, его поддержали органов власти, гражданские активисты и священники РПЦ.
Ранее мы писали, что ветеран СВО с позывным «Омск» стал министром в Дагестане.