Омичи подключились к проекту психологической поддержки участников СВО и их семей

В Омской области оператор проекта это Всероссийская Ассоциация организаций по защите семьи.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 3 октября прошел «круглый стол» о целях и задачах проекта «СВОи маяки». Он нацелен на психологическую поддержку действующих и бывших участников СВО и их семей.

В ходе события разработчики и региональные операторы проекта рассказали о нем подробнее. Лидер проекта Анна Теплова, преподаватель кафедры военной педагогики и психологии, ветеран военной службы и боевых действий ранее сообщила, что реализуется все это при поддержке Фонда президентских грантов.

В «СВОих маяках» уже принимают и будут принимать участие регионы с развитой системой социальной поддержки и высокой гражданской активностью. Региональным оператором проекта в нашей области является Всероссийская Ассоциация организаций по защите семьи.

В мероприятии примут участие эксперты областного минтруда, главы профильных министерств, общественных организаций, ветераны боевых действий и участники спецоперации.

Проект ранее уже обсудили в Ростове-на-Дону и в Ессентуках, его поддержали органов власти, гражданские активисты и священники РПЦ.

Ранее мы писали, что ветеран СВО с позывным «Омск» стал министром в Дагестане.