Омичи подключились к проекту психологической поддержки участников СВО и их семей

В ходе события разработчики и региональные операторы проекта рассказали о нем подробнее. Лидер проекта Анна Теплова, преподаватель кафедры военной педагогики и психологии, ветеран военной службы и боевых действий ранее сообщила, что реализуется все это при поддержке Фонда президентских грантов.