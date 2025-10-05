В Татарстане отремонтировали 8 молодежных пространств

Также в порядок привели молодежные центры «Яшьлек» в Менделеевске, «Ялкын» в селе Большой Кукмор, «Орион» в Набережных Челнах. Еще несколько таких пространств модернизировали в поселке железнодорожной станции Высокая Гора, селах Старое Дрожжаное и Осиново и в Казани. Добавим, что в регионе также отремонтировали девять центров психолого-педагогической помощи.