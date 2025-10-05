Ричмонд
В Татарстане отремонтировали 8 молодежных пространств

Среди них — Дворец культуры химиков в Казани и центр «Яшьлек» в Менделеевске.

Капитальный ремонт восьми молодежных центров провели в Татарстане в том числе при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

Например, в Казани обновили Дворец культуры химиков. Там заменили инженерные коммуникации и окна, провели отделочные работы.

Также в порядок привели молодежные центры «Яшьлек» в Менделеевске, «Ялкын» в селе Большой Кукмор, «Орион» в Набережных Челнах. Еще несколько таких пространств модернизировали в поселке железнодорожной станции Высокая Гора, селах Старое Дрожжаное и Осиново и в Казани. Добавим, что в регионе также отремонтировали девять центров психолого-педагогической помощи.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.