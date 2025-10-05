Мошенники выдают себя за «Киберполицию Узбекистана» и воруют данные граждан

Чтобы убедить людей в достоверности информации, злоумышленники создают фальшивые сайты, внешне полностью копирующие популярные новостные порталы, а также распространяют сфабрикованные фотографии с «конфискацией» крупных сумм наличных.
В таких сообщениях говорится, что всем пострадавшим от мошенничества необходимо перейти по специальной ссылке, ведущей на фейковый сайт. Там предлагается пройти «регистрацию», указав персональные данные, прикрепив документы, якобы подтверждающие кражу, а также внести данные банковских карт.
После этого полученная информация используется для новых мошеннических схем: злоумышленники могут снимать деньги со счетов людей, которые уже ранее стали жертвами обмана.
«Реклама, распространяющаяся в интернете от имени “Киберполиция Узбекистана” — фейк! Это киберловушка, созданная для того, чтобы завоевать доверие людей и получить их личные данные или деньги», — предупредили в центре кибербезопасности МВД.
Правоохранители подчеркивают: настоящие государственные органы не проводят подобные акции, никогда не просят присылать сканы документов и данные банковских карт через открытые интернет-формы. Поэтому будьте бдительны и не переходите по сомнительным ссылкам, не передавайте свои личные данные и всегда проверяйте достоверность информации через официальные источники.