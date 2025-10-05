Мошенники выдают себя за «Киберполицию Узбекистана» и воруют данные граждан

Vaib.uz (Узбекистан. 5 октября). В последнее время в социальных сетях участились случаи распространения сообщений от некоего «настоящего силового подразделения» — так называемой «Киберполиции Узбекистана». В своих объявлениях мошенники утверждают, что узбекские правоохранительные органы якобы изъяли у аферистов 300 миллионов долларов и эти средства будут направлены на выплаты пострадавшим гражданам.