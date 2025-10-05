Рустам Минниханов поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения

Минниханов назвал Кадырова братом и пожелал всему народу Чеченской республики счастья и процветания. Поздравление было написано на татарском и чеченском языках.
Ранее Раис РТ поздравил учителей с их профессиональным праздником.
