Рустам Минниханов поздравил Рамзана Кадырова с днем рождения

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов поздравил с днем рождения главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Поздравление было выложено в Telegram-канале Раиса РТ.

Источник: РИА "Новости"

Минниханов назвал Кадырова братом и пожелал всему народу Чеченской республики счастья и процветания. Поздравление было написано на татарском и чеченском языках.

Ранее Раис РТ поздравил учителей с их профессиональным праздником.

