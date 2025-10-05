В Пензенской области высадят более 50 тысяч деревьев

Свыше 50 тысяч саженцев деревьев высадят в Пензенской области во время акции «Сохраним лес», которая проходит по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
Первыми к акции присоединились сотрудники Большевьясского лесничества. Они высадят около трех тысяч саженцев сосны обыкновенной на двух участках.
«Всего на территории региона лесничества определили 30 участков для посадки и дополнения ранее созданных лесных культур на общей площади 38 гектаров», — отметил заместитель министра — начальник управления лесного хозяйства региона Андрей Ермолаев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.