В кабардино-балкарском селе Анзорей благоустроили общественное пространство

Благоустройство территории по улице Шинахова, 1 провели в селе Анзорей Лескенского района Кабардино-Балкарской Республики по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Во время работ возле районной администрации обустроили прогулочные зоны с современным уличным освещением. На площади длиной 360 метров пешеходные участки выложили тротуарной плиткой и оформили бордюрными камнями. Также там установили скамейки и урны и высадили растения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.