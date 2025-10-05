Ричмонд
В Новосибирском колледже электроники открыли новую лабораторию

В учебном процессе будут принимать участие действующие специалисты и наставники завода полупроводниковых приборов.

Новую лабораторию «Бережливое производство» запустили на базе Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

В лаборатории будут готовить учащихся по направлениям «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» и «Твердотельная электроника». В учебном процессе будут принимать участие действующие специалисты и наставники Новосибирского завода полупроводниковых приборов «Восток».

Современное оборудование лаборатории имитирует реальные рабочие места и процессы, что позволит будущим профессионалам осваивать принципы эффективной организации труда, оптимизации процессов и сокращения издержек. Учиться на нем смогут 25 человек.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.