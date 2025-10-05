В Самаре пройдут всероссийские «Игры ГТО»

Ежегодный всероссийский фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» «Игры ГТО» пройдет с 19 по 24 октября в комплексе «МТЛ Арена» Самары при поддержке госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Самарской области.
Соревнования состоятся в регионе уже во второй раз неслучайно. Спортсмены сборной Самарской области ежегодно участвуют в фестивалях ГТО среди школьников, студентов, трудящихся и регулярно занимают высокие места. Всего за 10 лет к движению присоединились свыше 680 тысяч человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.