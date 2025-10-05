В Ростовской области прогнозируют перепады температур от —2 до +24

В Ростовской области в воскресенье, 5 октября, обещают переменную облачность.
— Ночью местами по западу и днем в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, утром и днем местами сильный дождь, гроза, — рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ветер преимущественно восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный. Порывы — от 7 до 12 метров в секунду, а в отдельных районах Дона — от 15 до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, местами опустится до трех градусов тепла, а на востоке области столбик термометра покажет два градуса мороза. Днем от 12 до 17 градусов тепла, а на юге и востоке региона синоптики обещают +24.