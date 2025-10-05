В Иркутске открыли центр активного долголетия

Центр активного долголетия «Импульс» открылся в Иркутске при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
В учреждении созданы семейные мастерские: изостудия, ретро-студия, где можно заниматься различными видами рукоделия, и смарт-студия. Также оборудован кабинет психологической поддержки пожилых и школа памяти.
«В Иркутской области проживают около 500 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Это наше достояние: они строили и развивали родной край, трудились на благо Родины, вкладывали силы и душу в воспитание детей, а сейчас помогают растить внуков и правнуков. Наш долг — создать им достойные условия для жизни. Открытие новой площадки для людей старшего возраста — это результат нашего стремления сделать жизнь пенсионеров максимально комфортной и счастливой. Я благодарю всех, кто принимал участие в создании учреждения, чьи идеи и предложения помогли нам воплотить этот проект в жизнь», — отметил глава региона Игорь Кобзев.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.