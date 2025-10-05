В Иркутске открыли центр активного долголетия

«В Иркутской области проживают около 500 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. Это наше достояние: они строили и развивали родной край, трудились на благо Родины, вкладывали силы и душу в воспитание детей, а сейчас помогают растить внуков и правнуков. Наш долг — создать им достойные условия для жизни. Открытие новой площадки для людей старшего возраста — это результат нашего стремления сделать жизнь пенсионеров максимально комфортной и счастливой. Я благодарю всех, кто принимал участие в создании учреждения, чьи идеи и предложения помогли нам воплотить этот проект в жизнь», — отметил глава региона Игорь Кобзев.