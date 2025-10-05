В забайкальском селе Красный Чикой открыли две модельные библиотеки

Центральная и детская библиотеки в селе Красный Чикой Забайкальского края стали модельными при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Центральную библиотеку назвали «Чикой — навсегда». Там для любителей иностранных языков начал работать клуб «Полиглот», а для увлекающихся юриспруденцией — «Ювента».
В читальном зале детской библиотеки установили мягкие диваны, большие плазменные экраны и электронный киоск. Там же сделали мини-кинотеатр «Волшебный луч», а в зоне «Кедровкины кладовки» гостей будут знакомить с краеведческой литературой. Также там есть компьютерная зона с комфортными рабочими столами.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.