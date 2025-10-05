В Башкирии спасатели отыскали потерявшуюся в лесу женщину

4 октября жительница Ишимбайского района отправилась в лес за грибами и заблудилась. Спасатели оперативно организовали поиски и вскоре обнаружили пропавшую. По данным пресс-службы Госкомитета РБ по ЧС, женщина не пострадала и в медицинской помощи не нуждалась.
В лесу, особенно в разгар грибного сезона, легко потеряться. Спасатели в очередной раз напоминают об осторожности и рекомендуют тщательно готовиться к любым вылазкам на природу.
