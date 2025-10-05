В домах микрорайона Торгашино в Красноярске установили более 1130 котлов

«Мы завершаем федеральную программу по бесплатному переводу домов на более экологичные системы теплоснабжения в Красноярске. Отмечу, что столица края стала одним из лидеров в стране в этом вопросе. По решению губернатора Красноярского края в 2026 году работа по переподключению частного сектора продолжится, но уже за счет регионального бюджета. До конца декабря мы сформируем список новых адресов для составления паспорта проекта на следующий год, чтобы участники программы успели подготовить необходимый пакет документов», — отметил министр экологии края Владимир Часовитин.