В домах микрорайона Торгашино в Красноярске установили более 1130 котлов

Специалисты установили 1132 автоматических твердотопливных котла в частных домах микрорайона Торгашино в Красноярске по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
«Мы завершаем федеральную программу по бесплатному переводу домов на более экологичные системы теплоснабжения в Красноярске. Отмечу, что столица края стала одним из лидеров в стране в этом вопросе. По решению губернатора Красноярского края в 2026 году работа по переподключению частного сектора продолжится, но уже за счет регионального бюджета. До конца декабря мы сформируем список новых адресов для составления паспорта проекта на следующий год, чтобы участники программы успели подготовить необходимый пакет документов», — отметил министр экологии края Владимир Часовитин.
Перевод частного сектора на более экологичные виды отопления позволит кратно снижать выбросы в атмосферу. Всего с 2022 года на альтернативные источники теплоснабжения, в том числе на газгольдеры и электроотопление, в краевом центре перешли почти 3000 домовладений. Это позволит сократить выбросы загрязняющих веществ на 6,5 тыс. тонн в год.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.