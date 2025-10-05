Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игры СНГ: Узбекистан установил рекорд, завоевав за один день 27 наград

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. На III Играх стран СНГ узбекистанцы за один день завоевали 27 медалей, сообщает НОК.

Источник: НОК Узбекистана

Сборная Узбекистана показала свой лучший результат на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане. В течение дня наши спортсмены завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.

говорится в сообщении

Золото

  • Назокат Марданова (бокс, до 50 кг).
  • Сабина Мирзаева (бокс, до 52 кг).
  • Кумринисо Имамалиева (бокс, до 54 кг).
  • Фарзуна Рузиева (бокс, до 57 кг).
  • Рушанабону Исаева (бокс, до 62 кг).
  • Зарина Бобоназарова (дзюдо, свыше 70 кг).
  • Алибек Дурдиев (дзюдо, свыше 90 кг).
  • Фехтование (саблисты, командная программа).
  • Озодбек Алижонов (вольная борьба, до 55 кг).
  • Жамшид Юсупов (вольная борьба, до 80 кг).

Серебро

  • Саодат Карабаева (дзюдо, до 48 кг).
  • Мусурмонкул Ахроров (дзюдо, до 90 кг).
  • Фехтование (шпажистки, командная программа).
  • Бону Эгамбердиева (карате, до 68 кг).
  • Нафиса Шомуротова (женская борьба, до 43 кг).
  • Жавохир Сохибов (стрельба, пневматическая винтовка, 10 м).

Бронза

  • Мохинур Оллоберганова (дзюдо, до 40 кг).
  • Алина Колючёва (дзюдо, до 44 кг).
  • Нигина Умурзакова (дзюдо, до 52 кг).
  • Мафтуна Ахмедова (дзюдо, до 57 кг).
  • Зухра Умарова (дзюдо, до 63 кг).
  • Дилшод Каримов (дзюдо, до 60 кг).
  • Санжарбек Ашуров (дзюдо, до 66 кг).
  • Садулла Равшанов (дзюдо, до 73 кг).
  • Мохларойим Хакимджонова (карате, свыше 68 кг).
  • Шухратжон Намозов (карате, до 84 кг).
  • Иброхим Алиев (вольная борьба, до 65 кг).

На данный момент в копилке республики 73 медали, она занимает четвертую строчку в общекомандном зачете.

III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.

Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.

Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.