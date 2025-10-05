Игры СНГ: Узбекистан установил рекорд, завоевав за один день 27 наград

Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.