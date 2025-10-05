Игры СНГ: Узбекистан установил рекорд, завоевав за один день 27 наград

Сборная Узбекистана показала свой лучший результат на III Играх СНГ, проходящих в Азербайджане. В течение дня наши спортсмены завоевали 10 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых наград.
Золото
- Назокат Марданова (бокс, до 50 кг).
- Сабина Мирзаева (бокс, до 52 кг).
- Кумринисо Имамалиева (бокс, до 54 кг).
- Фарзуна Рузиева (бокс, до 57 кг).
- Рушанабону Исаева (бокс, до 62 кг).
- Зарина Бобоназарова (дзюдо, свыше 70 кг).
- Алибек Дурдиев (дзюдо, свыше 90 кг).
- Фехтование (саблисты, командная программа).
- Озодбек Алижонов (вольная борьба, до 55 кг).
- Жамшид Юсупов (вольная борьба, до 80 кг).
Серебро
- Саодат Карабаева (дзюдо, до 48 кг).
- Мусурмонкул Ахроров (дзюдо, до 90 кг).
- Фехтование (шпажистки, командная программа).
- Бону Эгамбердиева (карате, до 68 кг).
- Нафиса Шомуротова (женская борьба, до 43 кг).
- Жавохир Сохибов (стрельба, пневматическая винтовка, 10 м).
Бронза
- Мохинур Оллоберганова (дзюдо, до 40 кг).
- Алина Колючёва (дзюдо, до 44 кг).
- Нигина Умурзакова (дзюдо, до 52 кг).
- Мафтуна Ахмедова (дзюдо, до 57 кг).
- Зухра Умарова (дзюдо, до 63 кг).
- Дилшод Каримов (дзюдо, до 60 кг).
- Санжарбек Ашуров (дзюдо, до 66 кг).
- Садулла Равшанов (дзюдо, до 73 кг).
- Мохларойим Хакимджонова (карате, свыше 68 кг).
- Шухратжон Намозов (карате, до 84 кг).
- Иброхим Алиев (вольная борьба, до 65 кг).
На данный момент в копилке республики 73 медали, она занимает четвертую строчку в общекомандном зачете.
III Игры стран СНГ проходят с 28 сентября по 8 октября в семи городах Азербайджана: Гяндже, которая получила статус «Спортивной столицы Содружества Независимых Государств», Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди. Церемонии открытия и закрытия Игр организуют на Гянджинском городском стадионе.
Помимо узбекистанцев, в соревнованиях участвуют спортсмены из Азербайджана, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также стран, не входящих в состав СНГ: Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В общей сложности состязаются 1 624 спортсмена из 13 стран.
Медали разыгрывают в 23 видах спорта: академическая гребля, каноэ, вольная борьба, женская вольная борьба, греко-римская борьба, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, баскетбол 3×3, карате, тхэквондо, дзюдо, самбо, бадминтон, прыжки на батуте, художественная гимнастика, човган, стендовая стрельба, футбол U-16, фехтование, стрельба из лука, волейбол и бокс.