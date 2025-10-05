Ричмонд
Российский актер Роман Курцын бегал с букетом, пел песни, показал торс и ел шаурму в центре Минска

Российский актер Роман Курцын бегал с букетом, показал торс и пел посреди Минска.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер Роман Курцын бегал с букетом, пел песни, показал торс, ел шаурму и плакал под дождем в центре Минска. Все это можно увидеть в новом совместном клипе Романа Курцына с белорусской музыкальной группой «Дрозды» «Где ты?».

Премьера клипа состоялась 4 октября, и только на страничке «Дроздов» в Youtube за сутки он набрал около 10 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.

Герой Курцына ждет девушку в Минске. Фото: стоп-кадр клипа «Где ты?».

Поклонники написали, как им понравился клип, и не преминули подначить музыканта и актера на новые фиты: «Классная песня, душевный клип. Все же наш Минск очень красивый, особенно с такими замечательными людьми», «Здорово! С юмором и по-хулигански!», «Пераслухала не адзiн раз i не ведаю, цi песня спадабалася, цi кубiкi i слёзы Рамана», «Неплохой у вас дуэт, замутите еще что-нибудь».

Роман Курцын бегал с букетом по Минску. Фото: стоп-кадр клипа «Где ты?».

К слову, премьеру клипа не держали в огромном секрете, в соцсетях, то Виталий Карпанов, солист «Дроздов», то сам Роман Курцын не единожды публиковали видео со съемок, прогулки по Минску. А в начале сентября Роман Курцын писал в своем аккаунте в Instagram* о новой песне, спрашивая мнение подписчиков.

Теперь уже и клип, и песню может сполна оценить каждый. В комментариях многие написали, что клип получился своеобразной романтической мини-комедией: влюбленный герой, уличный музыкант и девушка, которая, кажется, не пришла на встречу.

Роман Курцын обнажил торс в клипе. Фото: стоп-кадр клипа «Где ты?».

Клип начинается с того, что герой Романа Курцына приходит на встречу с девушкой в Минске в сквере на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. У памятника-бюста Анри Дюнану, основателю Красного Креста и первому лауреату Нобелевской премии мира, влюбленный молодой человек ждет девушку с букетом. «Где ты?» — спрашивает он, а она все не приходит. Уличный музыкант, как может поддерживает расстроенного романтика, даже приносит шаурму подкрепиться в долгом ожидании, но девушки все нет и нет.

Музыкант как мог поддерживал влюбленного героя. Фото: стоп-кадр клипа «Где ты?».

Пока герой ждет, он вспоминает, как собирался на свидание. Перемеряя гардероб (здесь Роман Курцын и демонстрирует безупречный пресс), романтик едва не опоздал к назначенному времени, а потом совершил скоростной спринт по Минску. Но, неужели зря?! Ведь девушки все еще нет у памятника… Впрочем, как выяснилось в конце клипа, между молодыми людьми случилось небольшое непонимание, ведь в этом минском сквере — два скульптурных бюста!

Долгожданное свидание все же состоялось. Фото: стоп-кадр клипа «Где ты?».

К слову, это не первая творческая работа Романа Курцына в Беларуси. В 2024-м он снимался в республике, работая над фильмом «Мой папа — медведь», затем приезжал в Минск на премьеру комедии. Да и минувшим летом (кстати, вместе с Виталием Карпановым) Курцын снялся в семейной комедии «Родительский дом», премьера которой запланирована на 2026 год.

* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусским учителям, что от них требуется.

