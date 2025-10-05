Российский актер Роман Курцын бегал с букетом, пел песни, показал торс и ел шаурму в центре Минска

Клип начинается с того, что герой Романа Курцына приходит на встречу с девушкой в Минске в сквере на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса. У памятника-бюста Анри Дюнану, основателю Красного Креста и первому лауреату Нобелевской премии мира, влюбленный молодой человек ждет девушку с букетом. «Где ты?» — спрашивает он, а она все не приходит. Уличный музыкант, как может поддерживает расстроенного романтика, даже приносит шаурму подкрепиться в долгом ожидании, но девушки все нет и нет.