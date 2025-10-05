В Пермском крае создали гигантский геоглиф «80» из 7 тысяч елей

В Пермском крае наиболее известным нанесенным на землю геометрическим рисунком является геоглиф «КУЗНЕЦОВ». Его создали в 1970-х годах в жители поселка Новоселовский на территории лесоучастка Кудымкарского района. Его посвятили Герою Советского Союза, разведчику Николаю Кузнецову. Памятный геоглиф отчетливо виден из космоса.