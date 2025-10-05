В Пермском крае создали гигантский геоглиф «80» из 7 тысяч елей

В Добрянском лесничестве Пермского края создали геоглиф «80» из 7 тыс. высаженных саженцев ели. Нанесенные на площади 2,35 га с помощью деревьев цифры станут памятью земляков, погибших в Великой Отечественной войне.
Молодые ели на месте вырубки леса 3 октября высадили представители краевых и муниципальных властей, сотрудники Рослесинфорга, Добрянского лесничества, компании «Уралбумага». Памятная акция собрала более 100 активистов. Размеры каждой цифры составили 100 на 70 метров.
«Юбилейный геоглиф станет символом памяти и частью региональной экосистемы», — пояснили в краевом Минприроды.
В Пермском крае наиболее известным нанесенным на землю геометрическим рисунком является геоглиф «КУЗНЕЦОВ». Его создали в 1970-х годах в жители поселка Новоселовский на территории лесоучастка Кудымкарского района. Его посвятили Герою Советского Союза, разведчику Николаю Кузнецову. Памятный геоглиф отчетливо виден из космоса.