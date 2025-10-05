Жители Саратовской области с начала года собрали более 7 тонн макулатуры

Участники акции «БумБатл», которая проходит при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», из Самарской области с начала года собрали более 7 тонн макулатуры. Об этом сообщила представитель автономной некоммерческой организации «Экологизатор» в регионе Татьяна Хохлова.
«Участие жителей области в “БумБатле” помогает снизить вред окружающей среде, повысить экологическую сознательность среди населения, а также увеличивает показатели регионального проекта “Экономика замкнутого цикла” нацпроекта “Экологическое благополучие”», — считает министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.
В стране проходит осенний сезон акции. Он продлится до 30 ноября. По итогам мероприятия определят победителей среди детских садов, школ, колледжей, вузов, коллективов предприятий. Также с началом осеннего сезона участники могут обменять собранную макулатуру на билет в региональное учреждение культуры: театр, музей, концертный зал или на спортивное мероприятие. Точки сбора можно найти на сайте «БумБатла».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.