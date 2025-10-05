Жители Саратовской области с начала года собрали более 7 тонн макулатуры

В стране проходит осенний сезон акции. Он продлится до 30 ноября. По итогам мероприятия определят победителей среди детских садов, школ, колледжей, вузов, коллективов предприятий. Также с началом осеннего сезона участники могут обменять собранную макулатуру на билет в региональное учреждение культуры: театр, музей, концертный зал или на спортивное мероприятие. Точки сбора можно найти на сайте «БумБатла».