В поселке Мари-Турек в Марий Эл обновили школу

Капитальный ремонт школы в поселке Мари-Турек Республики Марий Эл провели по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Мари-Турекского муниципального района.
Во время работ специалисты обновили кровлю и входную группу, модернизировали коммунальные системы здания, установили пожарную сигнализацию и провели отделочные работы. Также преобразились спортивный зал, пищеблок, актовый зал и библиотека.
Школу построили еще в 1985 году. Сейчас там обучаются 480 ребят и работают 34 педагога.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.