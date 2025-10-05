Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Мари-Турек в Марий Эл обновили школу

Там преобразили спортзал, пищеблок, актовый зал и библиотеку.

Капитальный ремонт школы в поселке Мари-Турек Республики Марий Эл провели по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Мари-Турекского муниципального района.

Во время работ специалисты обновили кровлю и входную группу, модернизировали коммунальные системы здания, установили пожарную сигнализацию и провели отделочные работы. Также преобразились спортивный зал, пищеблок, актовый зал и библиотека.

Школу построили еще в 1985 году. Сейчас там обучаются 480 ребят и работают 34 педагога.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.