В Ростовской области ученые обнаружили 12 видов рыб, несвойственных региону

Ученые Южного научного центра Российской академии наук исследовали видовое разнообразие ихтиофауны дельты Дона и Таганрогского залива.
Специалисты пришли к выводу, что из-за повышения уровня солености Азовского моря в наши воды проникли чужеродные виды рыб. Это амурский чебанок, атерина, белый амур, карась серебряный, колюшка трехиглая, линь, солнечный окунь, тюлька, уклея, хамса и другие. Всего было зафиксировано 12 видов так называемых «вселенцев-акклиматизаторов», проходных и полупроходных рыб. Местных видов обнаружено 26.
— В расчете по биомассе в уловах преобладают вселенцы, а в количественных показателях — аборигенные виды рыб. Они превосходят вселенцев численно, в то время как биомасса вселенцев больше, чем у аборигенных видов, — прокомментировали в ЮНЦ РАН.
