Общественный транспорт ускорился в два раза на участке Московского шоссе благодаря новой выделенной полосе

Общественный транспорт ускорился в два раза на участке Московского шоссе благодаря новой выделенной полосе, сообщает телеграм-канал «Нижегородский транспорт».

Источник: Время

Речь идет об участке от тоннеля Московского вокзала до станции метро «Канавинская». Раньше общественному транспорту нужно было 10 минут на проезд этого участка в часы пик, а теперь на это уходит 5 минут.

Специалисты также расширили действующую выделенку у ТЦ «Шайба», благодаря чему посадка и высадка пассажиров стала безопаснее.

«Ранее на этом участке, но в обратном направлении тоже была введена выделенная полоса, которая сократила время прохождения участка с 15−20 минут до 4−5 минут», — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Время Н» писало, что камеры фотовидеофиксации заработали на новых «выделенках» в Нижнем Новгороде.