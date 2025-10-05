Общественный транспорт ускорился в два раза на участке Московского шоссе благодаря новой выделенной полосе

Речь идет об участке от тоннеля Московского вокзала до станции метро «Канавинская». Раньше общественному транспорту нужно было 10 минут на проезд этого участка в часы пик, а теперь на это уходит 5 минут.
Специалисты также расширили действующую выделенку у ТЦ «Шайба», благодаря чему посадка и высадка пассажиров стала безопаснее.
«Ранее на этом участке, но в обратном направлении тоже была введена выделенная полоса, которая сократила время прохождения участка с 15−20 минут до 4−5 минут», — говорится в сообщении.
