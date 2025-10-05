Ричмонд
Жителям Томска расскажут об основах предпринимательства

Участники смогут проработать свои бизнес-идеи, составить финансовые прогнозы и провести анализ целевой аудитории.

Обучающий курс для начинающих предпринимателей пройдет с 13 по 17 октября в центре «Мой бизнес» Томска при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

Во время интенсива участники смогут проработать свои бизнес-идеи, составить финансовые прогнозы на первые месяцы работы, провести анализ целевой аудитории, изучить формы регистрации бизнеса и меры государственной поддержки. Записаться на занятия можно по ссылке, курс бесплатный.

«Для многих выпускников наши программы становятся настоящим стартом в предпринимательстве. Мы даже приглашаем их на старт новых потоков, чтобы они могли поделиться своим опытом и рассказать, как участие в программе помогло им в дальнейшем развитии бизнеса. Это всегда очень мотивирует новых участников», — отмечает директор центра «Мой бизнес» Ольга Нужная.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.