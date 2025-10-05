Стадион «Водник» засветился в новом сериале с Александром Петровым

Так, в кадре несколько раз появляются современные пакгаузы на Стрелке и портовый кран — арт-объект, установленный летом 2024 года. При этом создатели догадались «стереть» футбольный стадион и строящуюся ледовую арену, которых, конечно же, в начале 2000-х еще не существовало. Приятно в сериале видеть не только исхоженные вдоль и поперек локации, но и актеров местных театров.