Стадион «Водник» засветился в новом сериале с Александром Петровым

Напомним, в центре сюжета — мужчина без имени и прошлого, который очнулся в больнице с амнезией. Он вынужден выживать на улицах города, пока школьники не решают помочь ему вспомнить, кто он такой. Один из них — школьная повариха, которая подкармливает героя. События происходят в 2004 году.
В «Камбэке» Нижний Новгород выступает не только фоном, но и самостоятельным персонажем, отражающим атмосферу начала нулевых. Уже в первых эпизодах «засветились» знаковые локации приволжской столицы: Стрелка, Рождественская улица, стадион «Водник» (нынче признан аварийным и закрыт), улица Горького, Канавинский рынок («Центральный») и Автозаводский парк. Однако без ляпов не обошлось.
Так, в кадре несколько раз появляются современные пакгаузы на Стрелке и портовый кран — арт-объект, установленный летом 2024 года. При этом создатели догадались «стереть» футбольный стадион и строящуюся ледовую арену, которых, конечно же, в начале 2000-х еще не существовало. Приятно в сериале видеть не только исхоженные вдоль и поперек локации, но и актеров местных театров.
Так, в эпизодах замечены артист ТЮЗа Игорь Авров, сыгравший скупщика краденных вещей, и Олег Шапков из театра драмы имени М. Горького — ему досталась роль бомжа.