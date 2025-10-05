В Орловской области обновят 7 км трассы Ливны — Русский Брод — Верховье

Участок трассы Ливны — Русский Брод — Верховье в Орловской области отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
Сейчас подрядчик занимается нанeсeниeм нового дорожного покрытия. Работы проводят на отрезке протяженностью семь километров, который находится в Ливенском районе. Кроме того, предусмотрено восстановить пересечения и примыкания к проезжей части, а также привести в порядок остановочные площадки. После этого мастера восстановят обочины, смонтируют новые знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.
Ремонт трассы особенно важен, так как по ней проходит автобусный маршрут к Здоровецкой общеобразовательной школе. А еще она связывает город Ливны и поселок Верховье с Орлом.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.