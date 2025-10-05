В Орловской области обновят 7 км трассы Ливны — Русский Брод — Верховье

Сейчас подрядчик занимается нанeсeниeм нового дорожного покрытия. Работы проводят на отрезке протяженностью семь километров, который находится в Ливенском районе. Кроме того, предусмотрено восстановить пересечения и примыкания к проезжей части, а также привести в порядок остановочные площадки. После этого мастера восстановят обочины, смонтируют новые знаки и сигнальные столбики, нанесут разметку.