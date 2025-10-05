На Кубани скончался старейший журналист Анатолий Орлов

Анатолий Орлов жил в станице Апшеронской. Он писал для «Апшеронского рабочего» очерки о людях и событиях. Но главной темой его жизни и работы стало восстановление событий 1920-го года в станице Апшеронской, когда карательный отряд ЧОН (части особого назначения) арестовал и убил 118 казаков.