На Кубани скончался старейший журналист Анатолий Орлов

Сегодня, 5 октября, стало известно о смерти старейшего журналиста Краснодарского края Анатолия Орлова. Ему было 90 лет.
Анатолий Орлов жил в станице Апшеронской. Он писал для «Апшеронского рабочего» очерки о людях и событиях. Но главной темой его жизни и работы стало восстановление событий 1920-го года в станице Апшеронской, когда карательный отряд ЧОН (части особого назначения) арестовал и убил 118 казаков.
Анатолий Орлов был правнуком одного из убитых казаков. Благодаря его кропотливому расследованию удалось восстановить имена 99 погибших и подробности трагедии. Информацию он собирал по крупицам более 20 лет.
Книги Анатолия Орлова об участниках войны в Афганистане, операции «Эдельвейс» и других хранятся в местных библиотеках. Также он участвовал в создании пяти томов Книги Памяти Апшеронского района.
«Анатолий Федорович много лет был членом Союза журналистов России. Светлая память коллеге», — сообщили о нем в Союзе журналистов Кубани.