«Советская смальта, брутальная выкладка и новые циферблаты»: как в Калининграде восстанавливают «Мировые часы»

Эта история для меня глубоко личная. Дедушка и бабушка осели в Калининграде после Великой Отечественной войны, отец здесь рос — это его родной город. В 90-е мы сюда приезжали с семьёй каждое лето, гуляли по городу, исследовали окрестности. Я бегал вокруг этих часов трёх-четырёхлетним карапузом и впитывал в себя эту красоту благодаря отцу и матери — у нас семья художников. Когда вырос, я закончил Строгановку, стал заниматься мозаичным искусством: как новой мозаикой, так и реставрацией. В начале 2022 года я снова оказался здесь, ходил вокруг часов и понял, что хочу отреставрировать мозаику, — рассказывает Богдан Лавриненко.