«Советская смальта, брутальная выкладка и новые циферблаты»: как в Калининграде восстанавливают «Мировые часы»

О памятном знаке на Нижнем озере сохранилось очень мало информации. Известно, что авторами «Часовых поясов» (другое название — «Мировые часы») были архитекторы Евгений Попов и Юрий Фильчин. В основании конструкции выложили карту с материками из смальты. Памятник появился в 1984—1985 годах. Как рассказывает специалист по культурному наследию Евгений Мосиенко, этапы создания часов можно отследить по архивным фотографиям.
«Сначала была создана и оформлена смальтой конструкция с часами. Вероятнее всего, позже добавились таблички с названиями городов, куда, по некоторым данным, когда-то заходили рыболовецкие и грузовые суда из Калининграда. Со временем они были утрачены», — рассказывает эксперт.
За много лет памятник потерял былую красоту. Часы, показывающие время в разных городах мира, остановились. Прежде яркая смальта потускнела, отдельные фрагменты выпали из-за разрушения основания мозаики, другие — стали трофеями вандалов.
Инициатором восстановления «Мировых часов» стал Евгений Мосиенко. В сентябре 2025 года администрация Калининграда заключила контракт на ремонт с МБУ «Альта». Стоимость работ оценили в 2,1 миллиона рублей. В реставрации вместе с Евгением участвуют куратор проекта «Наследие стен», художник и скульптор Тая Казанцева, а также мозаичисты Павел Савельев из Зеленоградска и Богдан Лавриненко из Москвы.
Мастер из столицы стал руководителем восстановительных работ. Для Богдана Лавриненко «Мировые часы» связаны с тёплыми воспоминаниями из детства.
Эта история для меня глубоко личная. Дедушка и бабушка осели в Калининграде после Великой Отечественной войны, отец здесь рос — это его родной город. В 90-е мы сюда приезжали с семьёй каждое лето, гуляли по городу, исследовали окрестности. Я бегал вокруг этих часов трёх-четырёхлетним карапузом и впитывал в себя эту красоту благодаря отцу и матери — у нас семья художников. Когда вырос, я закончил Строгановку, стал заниматься мозаичным искусством: как новой мозаикой, так и реставрацией. В начале 2022 года я снова оказался здесь, ходил вокруг часов и понял, что хочу отреставрировать мозаику, — рассказывает Богдан Лавриненко.
После осмотра часов эксперт заключил, что состояние памятника — «средней тяжести». «Я обследую много мозаик по всей России: от Калининграда до Камчатки. Здесь достаточно простая, брутальная, типично советская выкладка с использованием ростовской и лисичанской смальты. Её относительно несложно в художественном плане реставрировать», — объясняет Богдан Лавриненко.
Тем не менее специалистам предстоит большая кропотливая работа. Тая Казанцева объясняет, что реставрация панно проходит в несколько этапов. Сейчас мастера расчищают места, где был утрачен мозаичный набор. В будущем им предстоит заложить недостающие элементы и затереть швы между панелями, которые образуют единый рисунок.
Насколько возможно сохраняем оригинальные тессеры (отдельные плитки мозаики — прим. Калининград.Ru), ничего не выкидываем. Сама смальта, на самом деле, очень крепкий искусственный материал на основе кварцевого песка довольно большой толщины, который не разобьётся, как обычное стеклянное изделие. Даже чтобы распилить его, мы используем алмазные диски, которые стачиваются через пять-шесть использований, — объясняет Тая Казанцева.
Для восстановления рисунка часов Богдан Лавриненко привёз 37,5 килограммов советской мозаики, которую собирал по всей России. Он подбирал тессеры, сверяя по цвету с плитками оригинального панно. «Набил два багажных чемодана, сделал усиленные колёса, чтобы они не сломались. Даже такие нюансы приходится продумывать! — смеётся Богдан Лавриненко. — У меня в мастерской лежит порядка двух тонн советской смальты».
По словам Павла Савельева, «Мировым часам» не только вернут оригинальный облик, но и придадут дополнительную прочность. «Мы закрепим швы, сквозь которые в плитки проникала влага. Тонкие элементы от предыдущих мастеров заменим на более толстые, они будут держаться гораздо дольше. И панно даже приобретёт цельность в процессе соединения швов. При этом мы не испортим почерк старых мастеров», — отмечает он.
Также на панно выложат розу ветров. Диаграмма была частью мозаики, однако изображений оригинала не сохранилось. Сейчас Богдан Лавриненко с нуля разрабатывает эскиз декоративного элемента.
Часы, которые венчают вершину памятника, ремонтирует Александр Кучеренко. Мастер привёл в порядок механизмы и циферблаты. Он также отольёт таблички с названиями городов для мозаичной карты и установит меридианы, которые ранее были утрачены. Работы планируют завершить в ноябре.
«Всё это не состоялось бы без поддержки администрации, за что им отдельная благодарность. Прошло несколько лет, но, как показывает практика, терпенье и труд всё перетрут. Хочется обратить внимание и других муниципалитетов, где есть мозаики, на этот позитивный пример. Работа кропотливая, сложная, требующая внимания, терпения, усидчивости. Здесь нечего скрывать. Наверное, всё это держится на любви к такого рода наследию, любви к своему городу. Можно сказать, что это такой подарок к будущему 80-летию Калининградской области», — считает Евгений Мосиенко.