В одном из ЖК Уфы дебошир избил консьержку

В центре Уфы молодой человек в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в одном из жилых комплексов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам свидетелей, перед нападением 22-летний парень лежал на земле у входа в алкомаркет, не привлекая к себе особого внимания. Однако его поведение резко изменилось — он внезапно поднялся и направился в ЖК. Там он ворвался внутрь и совершил нападение на работавшую там консьержку.
Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали дебошира и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.
