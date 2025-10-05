Ричмонд
В одном из ЖК Уфы дебошир избил консьержку

Консьержка из уфимского ЖК пострадала от рук дебошира.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы молодой человек в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в одном из жилых комплексов. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По словам свидетелей, перед нападением 22-летний парень лежал на земле у входа в алкомаркет, не привлекая к себе особого внимания. Однако его поведение резко изменилось — он внезапно поднялся и направился в ЖК. Там он ворвался внутрь и совершил нападение на работавшую там консьержку.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали дебошира и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.