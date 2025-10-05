Ричмонд
Операторы связи предупредили кубанцев об ограничениях интернета

Жители края получили сообщения от сотовых операторов.

Источник: IrkutskMedia.ru

В воскресное утро жители Краснодарского края массово получили сообщения от своих сотовых операторов. Уведомления поступили от компаний, входящих в так называемую большую четверку ведущих провайдеров мобильной связи, сообщает ИА KrasnodarMedia.

В тексте сообщений уточняется, что в рамках обеспечения мер безопасности возможны временные перебои в работе мобильного интернета. Операторы рекомендовали абонентам для стабильного доступа в сеть использовать подключение через Wi-Fi.

Отдельно провайдеры связи обратили внимание пользователей на наличие специального перечня интернет-ресурсов, которые остаются доступными даже при ограничении мобильного интернета. В этот список включены наиболее популярные и социально значимые отечественные онлайн-сервисы, включая платформы для вызова такси и официальный портал государственных услуг.

В своих сообщениях операторы также подчеркнули, что голосовая связь и услуги SMS продолжают функционировать в штатном режиме без каких-либо изменений. Эта базовая телефония остается полностью доступной для всех абонентов независимо от вводимых ограничений.