Калининградский зоопарк просит садоводов поделиться излишками урожая

Калининградский зоопарк обратился к жителям региона с доброй инициативой — помочь зверям свежими дарами осени. Сотрудники зоопарка приглашают садоводов и огородников передать излишки урожая, которые не удалось переработать или употребить.

Источник: Аргументы и факты

«Если у вас вырос урожай, с которым вы не справляетесь своими силами, — мы с радостью примем всё, чем вы готовы поделиться», — говорится в обращении учреждения.

Принять участие в акции могут все желающие. Зоопарк принимает:

  • ягоды — малину, клюкву, бруснику, облепиху, черноплодную рябину, калину, виноград;
  • овощи — морковь, кабачки, тыкву, свёклу;
  • фрукты — яблоки и груши.

Передать урожай можно через служебный въезд на территорию зоопарка с улицы Зоологической. Для удобства посетителей сотрудники даже придумали «пароль» для охраны: «Мы привезли овощи для животных».

В зоопарке поблагодарили всех, кто откликнется, и с улыбкой добавили: «Спасибо за заботу! Пошли поглощать витамины!».

Такие акции проводятся ежегодно и помогают учреждениям не только разнообразить рацион животных, но и вовлечь горожан в добрые инициативы по поддержке зоопарка.