Калининградский зоопарк просит садоводов поделиться излишками урожая

«Если у вас вырос урожай, с которым вы не справляетесь своими силами, — мы с радостью примем всё, чем вы готовы поделиться», — говорится в обращении учреждения.
Принять участие в акции могут все желающие. Зоопарк принимает:
- ягоды — малину, клюкву, бруснику, облепиху, черноплодную рябину, калину, виноград;
- овощи — морковь, кабачки, тыкву, свёклу;
- фрукты — яблоки и груши.
Передать урожай можно через служебный въезд на территорию зоопарка с улицы Зоологической. Для удобства посетителей сотрудники даже придумали «пароль» для охраны: «Мы привезли овощи для животных».
В зоопарке поблагодарили всех, кто откликнется, и с улыбкой добавили: «Спасибо за заботу! Пошли поглощать витамины!».
Такие акции проводятся ежегодно и помогают учреждениям не только разнообразить рацион животных, но и вовлечь горожан в добрые инициативы по поддержке зоопарка.