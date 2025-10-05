Ричмонд
Генератор льда мешал жителям Калининграда спать

Жители улиц Юрия Гагарина и Малоярославской в Калининграде добились временного прекращения работы шумного оборудования компании «Белый лёд».

Причиной стали постоянные жалобы горожан на грохот льдогенераторной установки, который, по их словам, не давал покоя ни днём, ни ночью.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области, ранее предприятие уже получало предостережение с требованием соблюдать санитарно-гигиенические нормы и снизить уровень шума. Однако компания меры не приняла, и ситуация для жителей не улучшилась.

После повторных обращений граждан ведомство провело внеплановую проверку, в ходе которой подтвердились нарушения. По её итогам в отношении ООО «Белый лёд» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в суд.

До вынесения решения работа установки по производству льда временно приостановлена.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что шумовое загрязнение — серьёзная проблема для здоровья людей, особенно при круглосуточной работе оборудования. Контроль за соблюдением санитарных норм в жилых зонах будет продолжен.