Генератор льда мешал жителям Калининграда спать

Причиной стали постоянные жалобы горожан на грохот льдогенераторной установки, который, по их словам, не давал покоя ни днём, ни ночью.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области, ранее предприятие уже получало предостережение с требованием соблюдать санитарно-гигиенические нормы и снизить уровень шума. Однако компания меры не приняла, и ситуация для жителей не улучшилась.
После повторных обращений граждан ведомство провело внеплановую проверку, в ходе которой подтвердились нарушения. По её итогам в отношении ООО «Белый лёд» возбуждено дело об административном правонарушении, материалы направлены в суд.
До вынесения решения работа установки по производству льда временно приостановлена.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что шумовое загрязнение — серьёзная проблема для здоровья людей, особенно при круглосуточной работе оборудования. Контроль за соблюдением санитарных норм в жилых зонах будет продолжен.