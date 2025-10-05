Генератор льда мешал жителям Калининграда спать

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области, ранее предприятие уже получало предостережение с требованием соблюдать санитарно-гигиенические нормы и снизить уровень шума. Однако компания меры не приняла, и ситуация для жителей не улучшилась.