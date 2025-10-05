Калининградцам напомнили о запрете публикации о терактах и беспилотниках

Ведомство напомнило, что под запрет попадает публикация изображений и роликов, на которых запечатлены последствия террористических атак, а также объекты, связанные с производством и сборкой беспилотных летательных аппаратов, предприятия оборонно-промышленного комплекса, потенциально опасные и критически важные объекты инфраструктуры.