Калининградцам напомнили о запрете публикации о терактах и беспилотниках

Ведомство напомнило, что под запрет попадает публикация изображений и роликов, на которых запечатлены последствия террористических атак, а также объекты, связанные с производством и сборкой беспилотных летательных аппаратов, предприятия оборонно-промышленного комплекса, потенциально опасные и критически важные объекты инфраструктуры.
Данные ограничения распространяются не только на средства массовой информации, но и на публикации в социальных сетях, мессенджерах и групповых чатах.
Как подчеркнули в МЧС, требование основано на рекомендациях Национального антитеррористического комитета, направленных во все регионы страны. За нарушение установленных правил может последовать административная или уголовная ответственность в зависимости от характера нарушения и тяжести последствий.
Жителям региона напомнили: распространение подобной информации может непреднамеренно помочь злоумышленникам, поэтому следует проявлять осторожность при публикации материалов в открытом доступе.