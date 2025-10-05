Ричмонд
Куда поехать за грибами в Нижегородской области: советы биолога

В регионе грибной сезон будет идти до первого снега.

Осень — хорошее время для тихой охоты в Нижегородской области. Куда отправиться за белыми грибами и лисичками, какие виды сейчас плодоносят и почему сосновые леса — лучший выбор для грибника, рассказывает заведующая кафедрой ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н. И. Лобачевского, кандидат биологических наук Екатерина Воденеева.

Какие грибы растут в Нижегородской области и когда.

Нижегородские леса щедры на так называемые макромицеты — шляпконожечные грибы, которые мы привыкли собирать в корзинку. Это всем известные сыроежки, моховики, подосиновики, подберезовики, маслята, белый гриб, летние и осенние опята. Есть в лесах области и лисички, польские грибы, строчки, шампиньоны, сморчки и даже сморчковые шапочки!

Грибной сезон в Нижегородской области не заканчивается с уходом лета, а длится до самого снега. Уже прошла первая осенняя волна массового сбора — пора «жнивников», которая приходится на август и первую половину сентября. На смену им пришли «листопадники», которые будут плодоносить до конца октября. Это белые грибы, подосиновики, опята, грузди т.п. А когда ударят первые заморозки, в лесу еще можно будет найти холодолюбивые виды: вешенки, зимний опенок, а иногда даже поздние опята и боровики.

Лучшие места для тихой охоты.

Чтобы вернуться из леса с полной корзиной, важно знать, куда именно стоит отправиться.

«Среди лесов самыми обильными на грибы считаются сосновые и березовые леса. Боры-беломошники и зеленомошники, сосновые посадки, сосновые лесозащитные полосы всегда дают богатые урожаи грибов, представленных здесь разными видами», — отметила Екатерина Воденеева.

В сосновых лесах, будь то природные боры или рукотворные посадки, можно найти множество разных видов. Березняки же, помимо обычного набора, часто дарят грибникам головачи, подгруздки, черные грузди, валуи и волнушки.

Традиционными лидерами по урожайности считаются северные районы (Борский, Уренский, Шахунский и др.), где находится зона южной тайги, и западные (Володарский, Богородский). Есть грибы и на некоторых южных направлениях области.

Где искать белые и лисички.

«Белый гриб считается самым ценным из всех шляпочных грибов. Он растет с июня по октябрь на умеренно влажной почве, богатой перегноем и хорошо прогреваемой солнцем в березовых, дубовых, сосновых, еловых и смешанных лесах. Одиночно, но чаще — группами — по 10−20 и более штук», — рассказала Екатерина Воденеева.

Точные координаты «урожайных полян» меняются от года к году и сильно зависят от погоды. Но традиционно белыми грибами славится север области — их можно найти в Борском, Семеновском, Варнавинском, Краснобаковском, Уренском и Шахунском районах. Хорошие урожаи также часто бывают в Володарском, Богородском, Павловском и Арзамасском районах.

Лисички — тоже ценные грибы. Они встречаются большими группами в хвойных, лиственных и смешанных лесах. За лисичками лучше всего отправляться в леса Богородского, Семеновского и Вознесенского районов.