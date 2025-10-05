Куда поехать за грибами в Нижегородской области: советы биолога

Грибной сезон в Нижегородской области не заканчивается с уходом лета, а длится до самого снега. Уже прошла первая осенняя волна массового сбора — пора «жнивников», которая приходится на август и первую половину сентября. На смену им пришли «листопадники», которые будут плодоносить до конца октября. Это белые грибы, подосиновики, опята, грузди т.п. А когда ударят первые заморозки, в лесу еще можно будет найти холодолюбивые виды: вешенки, зимний опенок, а иногда даже поздние опята и боровики.