В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.
Она отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера будет равен 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста в 2026 году — 270 месяцев.
«Следовательно, сумма единовременной выплаты составит 439 776 рублей. Если на счету накопительной пенсии сформирована меньшая сумма, она подлежит выплате единовременно. Если больше — пенсия будет выплачиваться ежемесячно», — добавила политик.