В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.