Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, кто может получить единовременную выплату

Некоторые пенсионеры получат единовременную выплату в более 400 тысяч рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Единовременную выплату могут получить женщины (55 лет) и мужчины (60 лет), формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб.

«Единовременную выплату могут получить женщины, достигшие 55 лет и мужчины — 60 лет, формировавшие накопительную пенсию, сумма которой при этом ниже 10% от прожиточного минимума пенсионера в расчете на ожидаемый период выплаты», — сказала РИА Новости Бессараб.

Она отметила, что в 2026 году прожиточный минимум пенсионера будет равен 16 288 рублей, а ожидаемый период выплаты для достигших установленного возраста в 2026 году — 270 месяцев.

«Следовательно, сумма единовременной выплаты составит 439 776 рублей. Если на счету накопительной пенсии сформирована меньшая сумма, она подлежит выплате единовременно. Если больше — пенсия будет выплачиваться ежемесячно», — добавила политик.