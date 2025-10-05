Ричмонд
Водоканал Калининградской области обновил автопарк за 49 млн рублей

Калининградский областной водоканал значительно усилил свой технический парк. В пятницу, 3 октября, министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз передал ключи от новой спецтехники стоимостью 49,2 миллиона рублей.

Источник: Kaliningradnews

Приобретенное оборудование будет распределено между управлениями в Полесске, Черняховске и Светлогорске. В числе новинок — две современные цистерны для перевозки питьевой воды объемом 4,3 м³, два эвакуатора для транспортировки спецтехники и два гусеничных мини-экскаватора для земляных работ.

Как отметил министр Черномаз, обновление технической базы водоканала является стратегически важной задачей, напрямую влияющей на качество водоснабжения жителей региона. Новая техника позволит повысить эффективность аварийно-восстановительных работ и улучшить обеспечение населения качественной питьевой водой.

Это не первое крупное обновление автопарка предприятия — за последние четыре года водоканал получил около ста единиц новой техники. До конца года в рамках программы обновления коммунального автопарка предприятие ожидает поставки еще 12 специализированных машин.