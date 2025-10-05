Ричмонд
Длинные очереди выстроились в Эрмитаж 5 октября из-за бесплатного входа

В честь Дня учителя попасть в музей можно без каких-либо затрат.

Источник: Комсомольская правда

Длинные очереди заметили на Дворцовой площади в Эрмитаж днем 5 октября. В частности, несколько сотен человек выстроились в вереницу вдоль Зимнего дворца. Все это, конечно, не случайно — в День учителя вход в музейные комплексы сделали бесплатным. О новом льготном дне в Эрмитаже предупреждали заранее.

— 5 октября можно будет бесплатно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I, — рассказывали в пресс-службе Эрмитажа.

Напомним, что просто так прийти и встать в очередь в бесплатный для посещения день — нельзя. Необходимо заранее забирать бесплатные билеты, размещенные на официальном сайте Эрмитажа. Обычно их выставляют пачками, чтобы не разобрали за раз.