Длинные очереди выстроились в Эрмитаж 5 октября из-за бесплатного входа

Длинные очереди заметили на Дворцовой площади в Эрмитаж днем 5 октября. В частности, несколько сотен человек выстроились в вереницу вдоль Зимнего дворца. Все это, конечно, не случайно — в День учителя вход в музейные комплексы сделали бесплатным. О новом льготном дне в Эрмитаже предупреждали заранее.
— 5 октября можно будет бесплатно посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб, Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня», Дворец Меншикова, Музей императорского фарфорового завода и Зимний дворец Петра I, — рассказывали в пресс-службе Эрмитажа.
Напомним, что просто так прийти и встать в очередь в бесплатный для посещения день — нельзя. Необходимо заранее забирать бесплатные билеты, размещенные на официальном сайте Эрмитажа. Обычно их выставляют пачками, чтобы не разобрали за раз.