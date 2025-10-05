Ричмонд
В Липецке отремонтируют дорогу по улице Новой

Сейчас специалисты снимают там старое асфальтовое покрытие.

Дорожное покрытие по улице Новая в Липецке отремонтируют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.

Сейчас специалисты демонтируют там старый асфальт. Затем они приступят к укладке нового дорожного покрытия. Протяженность этой улицы — около 400 м. Уточним, что Новая входит в дорожную сеть городского частного сектора Опытная Станция. К нему также относятся приведенные в порядок улицы Лучистая, Раздольная и Просторная.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.