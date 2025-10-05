В Липецке отремонтируют дорогу по улице Новой

Сейчас специалисты демонтируют там старый асфальт. Затем они приступят к укладке нового дорожного покрытия. Протяженность этой улицы — около 400 м. Уточним, что Новая входит в дорожную сеть городского частного сектора Опытная Станция. К нему также относятся приведенные в порядок улицы Лучистая, Раздольная и Просторная.