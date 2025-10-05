В кубанском селе Красноармейском откроют новую детскую спортплощадку

Новую детскую спортивную площадку откроют в селе Красноармейском в Краснодарском крае в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Ейского муниципального района.
Площадка разделена на секции, предназначенные для ребят разных возрастов. В одной из них предусмотрены уличные тренажеры, в том числе беговые дорожки, турники, шведские стенки и гимнастические кольца. Также на новой площадке монтируют качели, игровой домик и другое оборудование для активного отдыха. Помимо этого, на территории разместили урны и скамейки, а по периметру установили ограждение. Открыть новое пространство планируют к середине октября.
«Мы хотим сделать спорт доступным каждому ребенку независимо от возраста и физических возможностей. Поэтому создание таких площадок является важной частью нашей работы по популяризации здорового образа жизни среди подрастающего поколения», — отметил глава администрации Ейского района Роман Бублик.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.