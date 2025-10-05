В кубанском селе Красноармейском откроют новую детскую спортплощадку

Площадка разделена на секции, предназначенные для ребят разных возрастов. В одной из них предусмотрены уличные тренажеры, в том числе беговые дорожки, турники, шведские стенки и гимнастические кольца. Также на новой площадке монтируют качели, игровой домик и другое оборудование для активного отдыха. Помимо этого, на территории разместили урны и скамейки, а по периметру установили ограждение. Открыть новое пространство планируют к середине октября.