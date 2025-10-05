Ричмонд
В Орловской области отремонтируют участок дороги Парамоново — Страховка

Завершить работы на отрезке длиной более 1,5 км планируют до ноября.

Отрезок трассы Парамоново — Страховка в Корсаковском районе Орловской области приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ.

На участке протяженностью чуть более 1,5 км специалисты уложили выравнивающий слой основания проезжей части из фракционного щебня. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий. Также на участке уложили дорожное покрытие, восстановили пересечения и примыкания к трассе, обустроили водоотвод и укрепили обочины. Завершить работы планируют до ноября. К этому моменту на участке смонтируют металлические барьерные ограждения и нанесут разметку.

Отмечается, что автодорога Парамоново — Страховка ведет к социально значимому объекту — Большеозерскому фельдшерско-акушерскому пункту. После завершения работ медики смогут быстрее добираться к пациентам по обновленной трассе.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.