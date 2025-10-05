В Орловской области отремонтируют участок дороги Парамоново — Страховка

На участке протяженностью чуть более 1,5 км специалисты уложили выравнивающий слой основания проезжей части из фракционного щебня. Этот материал обладает высокой прочностью и устойчив к воздействию неблагоприятных погодных условий. Также на участке уложили дорожное покрытие, восстановили пересечения и примыкания к трассе, обустроили водоотвод и укрепили обочины. Завершить работы планируют до ноября. К этому моменту на участке смонтируют металлические барьерные ограждения и нанесут разметку.