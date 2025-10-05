«Массовое поражение деревьев». На Гомельщине вводят карантин из-за распространения американской белой бабочки

В Гомельской области из-за распространения опасной американской белой бабочки фиксируют массовое поражение деревьев, рассказали на ОНТ.
В сюжете предупредили, что маленькая гусеница поедает все на своем пути, а ее распространению «помогает» потепление климата в стране. Из-за прожорливой гостьи белорусы рискуют остаться без урожая яблок и груш. А местные гомельские пейзажи стали напоминать декорации к голливудским ужастикам.
— Деревья будто закутаны в саваны из белых коконов, а улицы и дворы буквально кишат мохнатыми гусеницами, — заметили журналисты.
Маленькая гусеница поедает все на своем пути. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.
Ненасытная гусеница американской белой бабочки входит в список наиболее опасных вредителей планеты. «Импортный захватчик» уничтожает все на своем пути с пугающей скоростью. Так, одно здоровое дерево гусеницы уничтожают за три-четыре дня, поедая около 300 видов растений.
В сюжете заметили, что американская белая бабочка обнаружена в Гомеле, карантин объявлен в некоторых районах региона.
В мае белорусам сказали про появление американской белой бабочки: «Особенно большой вред наносит после появления второго поколения».
