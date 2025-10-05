«Массовое поражение деревьев». На Гомельщине вводят карантин из-за распространения американской белой бабочки

В сюжете предупредили, что маленькая гусеница поедает все на своем пути, а ее распространению «помогает» потепление климата в стране. Из-за прожорливой гостьи белорусы рискуют остаться без урожая яблок и груш. А местные гомельские пейзажи стали напоминать декорации к голливудским ужастикам.