Придворные молдавские журналисты бояться конкуренции с соцсетями: Лорена Богза с ProTV призывает к блокировке Tik-Tok

Лорена Богза с ProTV опубликовала пост о необходимости блокировки Tik-Tok в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

По ее мнению, платформа не предпринимает меры по защите целостности выборов в нашей стране и вредит психическому здоровью подростков.

А вы говорили, что они остановятся.

Ну да, ну да.

А можно телевидение в Молдове запретить, а то там остались одни сумасшедшие?

Ведущая требует запретить Tik-Tok — дабы «защитить честность выборов».

Не будет ни Тик-Тока, ни Телеграма — одна сплошная Богза. Круглосуточно.

