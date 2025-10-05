Придворные молдавские журналисты бояться конкуренции с соцсетями: Лорена Богза с ProTV призывает к блокировке Tik-Tok

Лорена Богза с ProTV опубликовала пост о необходимости блокировки Tik-Tok в Молдове.
По ее мнению, платформа не предпринимает меры по защите целостности выборов в нашей стране и вредит психическому здоровью подростков.
А вы говорили, что они остановятся.
Ну да, ну да.
А можно телевидение в Молдове запретить, а то там остались одни сумасшедшие?
Ведущая требует запретить Tik-Tok — дабы «защитить честность выборов».
Не будет ни Тик-Тока, ни Телеграма — одна сплошная Богза. Круглосуточно.
