В Екатеринбурге пройдет кадровый форум в сфере креативных индустрий

Площадками форума станут кластеры «Салют» и «Домна». Присоединиться к событию приглашают представителей творческих профессий и студентов. Также мероприятие будет полезно посетить волонтерам. Им, в частности, на форуме расскажут, как можно развиваться в новой сфере деятельности через добровольчество. Помимо этого, участников мероприятия научат правильно составлять резюме и проходить собеседования.