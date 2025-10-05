В Екатеринбурге пройдет кадровый форум в сфере креативных индустрий

Кадровый форум в сфере креативных индустрий «Включай себя» пройдет 22 и 23 октября в Екатеринбурге, сообщили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Такие мероприятия в нашей стране организовывают в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Площадками форума станут кластеры «Салют» и «Домна». Присоединиться к событию приглашают представителей творческих профессий и студентов. Также мероприятие будет полезно посетить волонтерам. Им, в частности, на форуме расскажут, как можно развиваться в новой сфере деятельности через добровольчество. Помимо этого, участников мероприятия научат правильно составлять резюме и проходить собеседования.
Еще все желающие смогут ознакомиться с предложениями о доступных стажировках и работе. Для этого компании-работодатели откроют на форуме свои стенды. Отмечается, что эти предприятия связаны со сферами промышленного дизайна, моды, ИТ, киноиндустрии, медиа и рекламы.
Участие в форуме бесплатное. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте мероприятия.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.