В поселке Горшечное Курской области открыли модернизированную библиотеку

Горшеченскую межпоселенческую библиотеку в Курской области модернизировали до статуса модельной при поддержке национального проекта «Семья». Учреждение после всех обновлений открыли 1 октября, сообщили в администрации Горшеченского района.
Книжный фонд библиотеки пополнили более пяти тысяч разнообразных новых изданий. Кроме того, читателям теперь доступны информационные киоски и интерактивные панели, а также принтеры и другое оборудование. А провести досуг можно будет за игрой в аэрохоккей.
Помимо этого, позаботились о комфорте людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, для посетителей с нарушениями зрения приобрели аудиокниги.
«Я искренне надеюсь, что обновленная библиотека станет центром притяжения для жителей района, как взрослых, так и детей, и у каждого появится возможность найти здесь что-то новое. В мероприятиях, которые будут проходить там, вы сможете получить новые впечатления и эмоции. Это место будет платформой для встреч, обсуждений, душевных разговоров и новых открытий», — подчеркнул врио министра культуры Курской области Роберт Григорьян.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.